أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة واردات اللحوم الفاسدة إلى البرازيل

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة واردات اللحوم الفاسدة إلى البرازيل الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة واردات اللحوم الفاسدة إلى البرازيل

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد البضائع من الشركات البرازيلية المتورطة في فضيحة اللحوم الفاسدة. كما طالب رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، الذي يترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، بإجراءات جذرية مضادة.

وقال موسكات، مساء أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيشدد الرقابة على استيراد المنتجات الحيوانية وسيتفق على سياسة موحدة في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 21 شركة على الأقل في البرازيل متهمة بالتلاعب في بيانات إنتاج لحوم فاسدة وإضافة مواد كيمائية عليها لإخفاء رداءتها.

وأصدت السلطات البرازيلية حظر تصدير على هذه الشركات.

ويتعلق قرار الاتحاد الأوروبي بمنع دخول واردات اللحوم البرازيلية التي في طريقها حاليا إلى أوروبا وإعادتها للبرازيل.

وقال موسكات: "صحة المستهلكين اهتمامنا الرئيسي"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بكافة حقوقه في اتخاذ المزيد من الإجراءات وفقا لمدى فعالية الرقابة المشددة ومساعي السلطات البرازيلية لاستعادة مصداقية هيئاتها الرقابية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة