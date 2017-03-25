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يمتلك مصنع «أدوات منزلية» و«الموز» سبب زواجه.. 15 معلومة عن محمد ثروت

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يمتلك مصنع «أدوات منزلية» و«الموز» سبب زواجه.. 15 معلومة عن محمد ثروت يمتلك مصنع «أدوات منزلية» و«الموز» سبب زواجه.. 15 معلومة عن محمد ثروت

التحرير

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خامة صوتية تنتمي إلى زمن الفن الجميل، جعلت من صاحبها واحدًا من أشهر مطربي خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إلا أن تمسكه برسالة الفن الحقيقية وبأصالة اللحن والكلمة جعلته ينأى بنفسه لفترة طويلة عن الغناء، رافضًا ما وصل إليه حال الفن، فاتجه إلى العمل الخاص، بجانب انخراطه في العمل الخيري، لكنه لم يعتزل الغناء حتى الآن.

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ويرصد لكم "التحرير لايف" 15  معلومة عن الفنان محمد ثروت في التقرير التالي..

1- ولد في طنطا يوم 25 مارس عام 1954، أي أنه يبلغ من العمر 63 عامًا.

2- التفتت أسرته لموهبته في الغناء وهو بعمر الستة أعوام، وشجعته والدته بشكل خاص على احتراف الغناء.

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3- فاز بجائزة 5 جنيهات في برنامج بعنوان "خمس خمسات"، فدفعت به والدته إلى برنامج "ماما سميحة"، ومن خلاله اختاره المعد حسين فياض للمشاركة في برنامج "جنة الأطفال" ضمن المواهب الصغيرة، وفق ما صرح به في برنامج "مفاتيح" مع الإعلامي مفيد فوزي.

4- التحق بكلية الهندسة قسم ميكانيكا في جامعة الزقازيق تنفيذًا لرغبة والده، والتي تخرج فيها عام 1978، لكنه بدأ احتراف الغناء في العام الثاني من دراسته بالكلية.

5- اكتشفه الملحن محمد سلطان وقدم له ألحانًا كثيرة، ثم انضم إلي فرقة الموسيقي العربية وتغنى في حفلاتها بأغاني التراث.

6- تعلّم في مدرسة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتعاون معه في عدد من الأعمال الغنائية، كما تعاون مع ملحنين كُثر أمثال: "كمال الطويل، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي".

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7- تأثر كثيرًا بأصوات مشايخ طنطا مثل "سيد النقشبندي، ومصطفى إسماعيل، ومحمود البنا"، لذا تميز في غناء اللون الديني.

8- طرح 5 ألبومات غنائية منها: "ورق الشجر، وهنكتب جواب، وصلوا عليه لتسعدوا"، بجانب عدد من الأغاني للأطفال.

9- شارك بالتمثيل والغناء في عدد من الأعمال الفنية منها أفلام: "ابن مين في المجتمع، وللآباء فقط"، بجانب مسلسلات منها: "الطاووس، والغفران، وهي وغيرها".

10- رغم ابتعاده لفترة عن الفن، إلا أن الرئاسة في عهد "حسني مبارك" استعانت به لإحياء معظم الحفلات والمناسبات القومية التي كان يحضرها الرئيس الأسبق، لذا لُقب بـ "مطرب الرئيس"، وقدم عددًا من الأغنيات الوطنية منها "مصريتنا وطنيتنا"، و"مصر سنة 2000"، التي صدح صوته فيها أمام "مبارك" يشدو قائلًا: "آدي بلدنا وآدي قائدنا وآدي جنودنا المنتصرين".

11- تعرض للهجوم بعد غنائه لثورة 25 يناير ومشاركته من جديد في أعياد تحرير سيناء، حتى إن الفنان محمد التاجي كتب معلقًا على ذلك عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" قائلًا: "استلقيت على قفايا من الضحك وأنا أشاهد الزميل والمطرب الرسمى على مدار30 سنة لعصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لدرجة أنه قد أطلقت شائعة أنه ابن اخت الرئيس الأسبق من قوه التشابه بينهما، وهو يغنى لثورة يناير.. تانى يا ثروت سكت دهرًا ونطقت كفرًا".

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12- حرص على تأسيس "بيزنس" خاص به خوفًا على مستقبله بسبب اضطراب حال الغناء، فقال في حواره مع مفيد فوزي: "الهندسة أنقذتني.. تخيل لو كنت من غير الهندسة في الفترة اللي ابتعدت خلالها عن الفن لسوء حالته كان هيبقى وضعي ايه؟ كنت هموت من الجوع".

13- يمتلك مصنعًا للأدوات المنزلية من الألومنيوم، كما يشرف على مؤسسة "ثروت" لكفالة اليتيم، لكن كل هذا لم يأخذه من الغناء.

14- خصص مزرعة مساحتها 60 فدانًا بشرق سيناء، حتى يعمل بها الأيتام بعد استقلالهم من المؤسسة.

محمد-ثروت-وزوجته

15- روى قصة زواجه فقال: "أنا أهوى الزراعة جدًّا، وفكرت في زراعة الموز باعتبار إنتاجيته عالية اقتصاديًّا، فذهبت إلى الحاج عبد العزيز الشلقاني أكبر زارعي الموز في مصر، وحضر لمعاينة الأرض ونشأت بينا علاقة وطيدة وتزوجت ابنته"، مشيرًا إلى أنه استقر بعد ذلك على زراعة "المانجو" وليس "الموز".

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