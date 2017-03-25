بدءًا من اليوم.. نقابة المحامين بالمنيا تُقرّر تعليق الإضراب

المنيا – ريمون الراوي:

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، تعليق إضرابها بكافة محاكم المنيا التسع، مع وقف كافة الفعاليات الاحتجاجية أمام المحاكم الجنائية، اعتبارًا من اليوم السبت، واقتصاره على المحكمة التي أصدرت حكم الحبس على زملائهم بالسجن 5 سنوات.

جاء ذلك بعدد إضراب للمحامين بالمنيا عن الترافع أمام المحاكم الجنائية دام عشرة أيام، بسبب صدورأحكام ضد زملاء لهم تقضي بسجنهم.

وقال عز راشد نقيب محامين بالمنيا، في تصريحات صحفية: "إن مجلس النقابة التقى بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ونوقش العفو الرئاسي عن زملائهم المحامين المحبوسين في قضية مطاي تمهيدًا لعرض القضية على المجلس".

وأشار راشد إلى أنه سجرى عقد لقاء بين مجلس نقابة المحامين ورئيس مجلس النواب، بعد غدٍ الاثنين، لطرح القضية على المجلس للإفراج عن زملائهم.

وفى سياق متصل، أعلنت النقابة أنه سيُستأنف التعامل مع خزينة المحكمة والتعامل مع الإداريين والقضاة ووقف كافة الأعمال التصعيدية لحين التوصل لحل أزمة محاميي (مطاي)، وأن القرار جاء من منطلق حرص المحامين على مصالح المواطنين وقضاياهم أمام المحاكم، وسرعة إنجازها خلال الدورة القضائية الحالية.