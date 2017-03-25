الأقوى والأسرع.. هذه السيارات الأغلى سعرًا في العالم

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يشهد عام 2017 ظهور العديد من السيارات التي تنتمي بشكل أساسي إلى طراز المركبات السريعة والفاخرة، التي تمتلك شريحة كبيرة من الجمهور على مستوى العالم، غير أن سعرها المرتفع عادة ما يلعب دورًا مناهضًا لانتشارها في الأسواق العالمية.

وتجتمع فى السيارات ذات الأسعار المرتفعة بعض السمات التي تتعلق بالرفاهية والطابع الرياضي، لاسيما وأن الشركات المصنعة لها قد تنفق أموالًا طائلة على الأبحاث والإمكانيات الفنية للمحرك الخاص بها، وفي هذا السياق تستعرض شبكة بلومبرج الأمريكية قائمتها للسيارات الأغلى في عام 2017، ومنها..

فيراري أبيرتا

يبلغ سعرها 3.4 مليون دولار أمريكي، وهي تمثل إصدارًا غير دائم للشركة الإيطالية العملاقة المتخصصة في مجال السيارات السريعة والرياضية، وتعمل بمحرك مكون من 12 سلندر "V12" كما تتوافر بنسخة كهربية بالكامل، وتضخ قوة إجمالية مقدارها 949 حصان.

دودج فايبر

يبلغ سعرها التقديري - وفقًا للشبكة الأمريكية - 120 ألف دولار، وتتمتع بمحرك قوي يضخ قدرة 645 حصان، ويتكون من 10 سلندر على شكل "V10"، وتبلغ سرعتها القصوى 320 كم/ ساعة.

شيفروليه كمارو ZL1

واحدة من أقوى السيارات على مستوى الأسواق العالمية، كما تمتلك تاريخًا لأكثر من 50 عامًا، وتمتلك أحدث النسخ الخاصة بكمارو محرك بقدرة 650 حصان وسعة 6200 CC ويتكون من 8 سلندر "V8"، كما يبلغ سعرها عالميًّا 61 ألف دولار.

تويوتا 86

يبلغ سعرها 26 ألف دولار، وتمثل واحدة من السيارات الرياضية التي تمتلك ناقل حركة مانيوال، وهو الأمر الذي يساعد على القيادة الرياضية، فهي واحدة من السيارات التي تليق بسباقات الرالي.

باجاني هوايرا

يبلغ سعرها 2.4 مليون دولار، وظهرت في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس الجاري، وتمتلك محركًا بسعة 6000 CC مزود بشاحن تربو غضافي مزدوج ومكون من 12 سلندر "V12" ويعطي قوة حصانية مقدارها 764.

فورد GT

هي الطراز الأكثر ميلًا للطابع الرياضي في إصدارات الشركة الأمريكية ويبلغ سعرها 400 ألف دولار، وتتمتع بمحرك بسعة 3500 CC مزود بشاحشن مزدوج تربو.

أودي TT RS



قد تكون هي السيارة الأشهر في القائمة ويبلغ سعرها 60 ألف دولار، وتتمتع بمحرك بسعة 2500 CC ويعطي قوة مقدارها 400 حصان، ويتكون من 5 سلندر، كما تتمتع بمعدل تسارع قوي للغاية، بحيث تصل من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 3.7 ثانية فقط.