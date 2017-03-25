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وزير التموين: إصدار 301 ألف بطاقة ذكية.. وطبع 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات

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وزير التموين: إصدار 301 ألف بطاقة ذكية.. وطبع 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات وزير التموين: إصدار 301 ألف بطاقة ذكية.. وطبع 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات

مصراوي Masrawy

علي المصيلحي وزير

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إصدار أكثر من 301 ألف بطاقة ذكية حتى الخميس الماضي لبدل فاقد أو تالف أو فصل اجتماعي من حاملي البطاقات الورقية.

وأشار المصيلحي- خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت بمقر الوزارة، إلى أن البطاقات الصادرة والمشار إليها سابقاً تم توزيعها على مديريات التموين بكاقة المحافظات ومن المقرر أن يتم توزيعها أولاً بأول على المواطنين من حاملي البطاقات الورقية.

وفيما يخص تحديث البيانات، قال "المصيلحي" إن وزارة التموين طبعت بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات متمثلة في الهيئة القومية للبريد المصري 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات، ومن المقرر أن توزع الاستمارت على المديريات ليتم توزيعها تباعا على المديريات ومنها لمكاتب التموين ومنها لمنافذ بدالي التموين ومكاتب البريد المصري.

كما سيتم البدء بالعمل باستمارات تحديث البيانات أول أبريل المقبل، على أن يتوجه المواطنين لملأ استمارة التحديث بمكاتب التموين أو مكاتب البريد أو الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التموين مرفقة بالأرقام القومية للأفراد المقيدين على البطاقة التموينية ليتم إرسالها إلى مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي، ليتم تحديث البيانات أولًا بأول.

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