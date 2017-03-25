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بالصور.. آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف بحضور وزير القوى العاملة

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مصراوي Masrawy

آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (1)آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (1)

آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (2)آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (2)

آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (3)آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (3)

آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (4)آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (4)

آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (5)آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (5)

آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (6)آلاف الشباب يتوافدون على ملتقى التوظيف (6)

الأقصر - محمد محروس:
توافد آلاف الشباب على ملتقى التوظيف في الأقصر، اليوم السبت، بعد ساعات من افتتاحه بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر.
يقام الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية، على مدار يومين، وعلى فترتين من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، ومن الخامسة عصرا وحتى التاسعة مساء.
ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى فى اليوم الأول، لقاء لأصحاب الأعمال مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لعرض فرص الاستثمار والمزايا التنافسية ذات الصلة في محافظة الأقصر.
ويوفر الملتقى 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، مقدمة من 41 شركة، وتوفير فرص للحصول على تدريب لزيادة القابلية للتوظيف، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وفرص تمويل للمشروعات من خلال 12 مؤسسة تدريب، ومقدمي خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دورات تعليمية لمساعدة الحضور للاستفادة القصوى مما يقدمه ملتقى التوظيف.

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