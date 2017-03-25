نائبة تطالب وزير التعليم بمنع الوجبات المدرسية نهائياً

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قالت النائبة عبلة الهوارى، إنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن منع توزيع الوجبات المدرسية على مستوى محافظات مصر بصفه نهائية، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسليم هذا الطلب خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الحالى.

وأكدت الهوارى فى بيان لها اليوم، أن ظاهرة تسمم الأطفال بالوجبات المدرسية انتشرت فى الفتره الأخيرة فى بعض المدارس بمحافظات الصعيد والوجه البحرى، مما يدل على وجود فساد من المسئولين عن توزيع هذه الوجبات المدرسية، بالإضافه إلى تفاقم هذه الظاهرة و خطورتها على أطفالنا من طلاب المدارس.

وطالبت بسرعة التحقيق مع المسئولين فى واقعة تسمم طلاب المدارس بالوجبات المدرسية.