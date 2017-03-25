نقيب صيادي كفر الشيخ يطالب «الري» بتطهير «بوغاز رشيد» بعد غرق أحد المراكب

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

طالب أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، الهيئة العامة لحماية الشواطئ ووزارة الري بسرعة تطهير بوغاز رشيد، وذلك بعد غرق مركب الصيد المسمّاة "الحاج حسن الجديد"، وتم إنقاذ الـ17 صيادًا الذين كانوا على متنه.

وأضاف نصار، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة لوزير الرى لعدم تطهير بوغاز رشيد، الذى أدى إلى وقوع عدد من الحوادث، مؤكدًا أن نقابة الصيادين خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، ورئيس مجلس النواب، ومحافظى كفر الشيخ والبحيرة لتطهير بوغاز رشيد.

ومن جهة أخرى، أكد إبراهيم سمبو، شيخ الصيادين ببرج مغيزل، أنه منذ أكثر من تسعة أعوام لم يطهر بوغاز رشيد، ويوجد ٨٩٠ مركب صيد مختلفة الحرف بين جار وشنشلة وسنار وكنار يعملون ببوغاز رشيد، ويعانون صعوبة بالغة فى ذهاب وعودة المراكب من بوغاز رشيد، رغم أن فتحة بوغاز رشيد أكبر مساحة من بوغاز دمياط، ولكن لسوء اهتمام المسئولين أصبح يهدد أسطول المركب المار به، مؤكدًا أنه يناشد رئيس هيئة الموانئ والمنائر بالنظر إلى المجرى الملاحي لبوغاز رشيد.