أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مجهولون يستهدفون المعهد الأزهري بالعريش

Google+ Print
مجهولون يستهدفون المعهد الأزهري بالعريش مجهولون يستهدفون المعهد الأزهري بالعريش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تهدَّمت أجزاءٌ كبيرةٌ من المعهد الأزهري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة استهدافه عن طريق العبوات الناسفة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحاتٍ لها، إنَّ مسلحين مجهولين استهدفوا معهد الجولف الأزهري في حي الزهور بالعريش عن طريق زرع العبوات الناسفة بجوار وداخل المعهد، ما أسفر عن تهدُّم أجزاء كبيرة من المبنى الخاص بالمعهد والسور الخارجي.

وخلال الأشهر الماضية، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة بسيناء، ما أسفر عن استشهاد العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتطرفة ومنها "أنصار بيت المقدس"، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي