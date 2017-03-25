مجهولون يستهدفون المعهد الأزهري بالعريش

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تهدَّمت أجزاءٌ كبيرةٌ من المعهد الأزهري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة استهدافه عن طريق العبوات الناسفة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحاتٍ لها، إنَّ مسلحين مجهولين استهدفوا معهد الجولف الأزهري في حي الزهور بالعريش عن طريق زرع العبوات الناسفة بجوار وداخل المعهد، ما أسفر عن تهدُّم أجزاء كبيرة من المبنى الخاص بالمعهد والسور الخارجي.

وخلال الأشهر الماضية، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة بسيناء، ما أسفر عن استشهاد العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتطرفة ومنها "أنصار بيت المقدس"، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.