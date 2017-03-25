وكيل لجنة الزراعة يطالب بوقف استيراد اللحوم البرازيلية

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طالب النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وقف واردات الدواجن واللحوم المتسوردة من البرازيل لحين التأكد من الأخبار المتداولة بشأن وجود فساد لدى بعض الشركات الموردة للدواجن واللحوم، خاصة بعد اكتشاف الحكومة البرازيلية لذلك.

وذكر موسى في بيان صحفي، اليوم السبت "كيف للشركات البرازيلية أن تصدر لمصر دواجن فاسدة؟ وأين دور الرقابة على اللحوم والدواجن المستورده من البرازيل؟

وطالب بضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن، بهدف الحفاظ على مبدأ سلامة الغذاء.