طرح وحدات المرحلة الأولى من مشروع «المعادي فيو الشروق» خلال أيام

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أعلن المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أنَّه من المقرر أن يتم طرح وحدات المرحلة الأولى من مشروع "المعادي فيو الشروق" خلال معرض سيتي سكيب العقاري والذي سيبدأ في 31 مارس الجاري.

وقال حجازي، في تصريحاتٍ له، خلال حفل إطلاق المشروع، اليوم السبت، إنَّ المشروع يقع على مساحة 136 فدانًا بمدينة الشروق على طريق السويس مباشرةً أمام "مدينتي"، ويضم ثلاثة آلاف وحدة سكنية متنوعة بين شقق سكنية ودوبلكس وفيلات توينز، وتتراوح مساحات الشقق ما بين 120 و180 مترًا مربعًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء بشكل لا يتوافر في الكثير من المجمعات السكنية الأخرى.

وأضاف أنَّ هناك مجموعةً من المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للتشييد والتعمير حاليًّا عن طريق الشركات التابعة لها، بينها مشروع سكني تابع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالتعاون مع شركة "سوديك" للتطوير العقاري، لافتًا إلى أنَّه تمَّ توقيع العقد الخاص بهذا المشروع منذ نحو عام ومن المقرر انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى وجود عدد آخر من المشروعات التابعة لشركة المعادي للتنمية والتعمير.

وأكَّد حرص الشركة القابضة للتشييد والتعمير على تميز المشروعات السكنية الجديدة التي تنفِّذها عن طريق شركاتها التابعة حتى تعود الشركة لسابق عهدها وتتخطى حالة التراجع التي مرت بها في السابق.

من جانبه، أوضح المهندس فهد دربالة رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير أنَّ الشركة تمَّ تأسيسها في 1904، وأنشأت آنذاك ضاحية المعادي بهيئتها المميزة التي جذبت إليها سكان القاهرة والأجانب المقيمين بها قديمًا، موضِّحًا أنَّ مشروع "المعادي فيو الشروق" يهدف إلى نقل روح المعادي القديمة بطابعها المميز وعمائرها المطلة على الحدائق والمساحات الخضراء الواسعة إلى مدينة الشروق.

وأكَّد دربالة أنَّ "المعادي فيو الشروق" يقع على مساحة 136 فدانًا، منها 30 فدانًا مخصصة للحدائق، وتطل عليها جميع المباني في المشروع والتي لا تتجاوز مساحتها 50% من مساحته الكلية، كما يوجد بالمشروع منطقة خدمات على مساحة 14 فدانًا ونادٍ اجتماعي وسوق تجاري على مساحة كبيرة.

وأشار إلى أنَّ المشروع يتميز بوجود أطول ممشى للسكان بمسافة كيلو مترين لا يتقاطع نهائيًّا مع طرق مرور السيارات، كما توجد ممرات خاصة بالدراجات وممرات أخرى مائية وساحات مخصصة لأنشطة الأطفال، وحديقة الكلاب التي كانت تميز ضاحية المعادي قديمًا.

وأكَّد أنَّ المشروع يثبت قدرة قطاع الأعمال العام على منافسة القطاع الخاص من حيث جودة المشروعات وتميزها، لافتًا إلى أنَّ شركات قطاع الأعمال العام لديها من القدرات والكفاءة والخبرة ما يمكنها من تنفيذ مشروعات على أعلى مستوى.