الغربية تبدأ اختبارات المتقدمين لأعمال كنترول الدبلومات

الغربية – مروة شاهين:

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، ولمدة 3 أيام، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الجدد بطلبات الالتحاق للعمل بكنترولات ولجان الإدارة والنظام المراقبة، لامتحانات الدبلومات الفنية.

وقال ناصر حسن، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إن هذا يأتي طبقا لقرار وتوجيهات الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتا أن اليوم الأول يشهد المقابلات للمتقدمين للجنة الإدارة صناعي ولجنة النظام والمراقبة صناعي، بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا، واليوم الثاني غدا، لاختبارات لجنة الإدارة زراعى ولجنة النظام والمراقبة زراعي، بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة علي مبارك الابتدائية بطنطا.

وأضاف "حسن" : "تم تخصيص اليوم الثالث لاختبارات المتقدمين للجنة الإدارة تجاري ولجنة النظام والمراقبة تجاري، بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة الشهيد محمد الخولي الثانوية (الأحمدية الثانوية) بشارع المدارس بطنطا".