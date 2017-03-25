الهاتف الذكي ممنوع على مائدة وزيرة الأسرة الألمانية..والسبب

انشغال الأطفال باللعب بأجهزة الهواتف الذكية أمر مزعج بالنسبة للوالدين ومضر، لذا عمدت وزيرة الأسرة الألمانية إلى وضع قواعد جديدة في منزلها تمنع صغارها من اللعب بالهواتف المحمولة أثناء الطعام.

كشفت وزيرة الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيغ أن استخدام الهواتف الذكية خلال تناول الطعام من الأمور المحظورة في منزلها. وقالت شفيزيغ اليوم الجمعة (24 آذار/ مارس) خلال المؤتمر الاتحادي الثاني للشباب في مدينة روستوك الألمانية: "هناك قاعدة ذهبية لدينا: لا مكان لهاتف محمول أو ذكي خلال تناول الطعام".

وذكرت شفيزيغ أن الالتزام بهذه القاعدة أمر مهم بالنسبة لها أيضاً، وقالت: "عندما أطالع كافة الأخبار صباحاً، تظل عالقة في ذهني ولا أستطيع بعد ذلك التركيز مع الآخرين". وأكدت الوزيرة أن العائلة تستطيع تدبير شؤونها على نحو جيد عبر هذه القواعد التي يلتزم بها جميع أفراد الأسرة، مضيفة أن من بين هذه القواعد عدم السماح لنجلها الذي يبلغ من العمر عشرة أعوام مشاهدة التليفزيون، أو استخدام الكمبيوتر، أو الهاتف المحمول قبل الظهيرة. وذكرت أنها تلحظ مظاهر انجذاب للتقنيات الحديثة لدى ابنتها التي تبلغ من العمر عاما واحدا، مضيفة أنها رصدتها مؤخراً وهي تعبث بأناملها الصغيرة بهاتفها الذكي.