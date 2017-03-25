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علماء يبحثون إنتاج "دم صناعي"

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علماء يبحثون إنتاج "دم صناعي" علماء يبحثون إنتاج "دم صناعي"

مصراوي Masrawy

علماء يبحثون إنتاج "دم صناعي"

كتب - هشام عواض:

كشف علماء بريطانيون، عن إمكانية إنتاج دم في المختبر، مما يبث الأمل لإنقاذ العديد من الأشخاص وقفزة نوعية في مجال الطب.

قام فريق علماء من جامعة بريستول، ببدء العمل على إنتاج "دم صناعي"، ولكنه سوف يكون أغلى تكلفة من دم المتبرعين، وحيث يحاول العلماء إنتاج هذا الدم فقط لذوي فصائل الدم النادرة، حسبا ذكرت "BBC".

قال الباحثون أن الفكرة هي "تجميد" الخلايا الجذعية الدموية في المراحل الأولى من تطورها، أي عندما يكونون بمرحلة الإنقسام النشط.

وأضاف العلماء أن كل خلية تنتج ما لا يزيد عن 50 ألف خلية دم، لكنهم يبحثون عن حيلة تمكّن الخلايا الجذعية من النمو في مرحلة مبكرة ولأعداد ليس لها نهاية.

وقال البروفيسور ديفيد أنستي، وهو من ضمن الباحثين، : "هناك تحدي للهندسة الحيوية لإنتاج هذا الدم بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وفي المرحلة المقبلة من عملنا سوف ننظر إلى طرق لزيادة المدم المنتج، وهناك معوقات أخرى وهي التكلفة العالية للدم المصنع التي سوف تحد من التوسع في إنتاجه".

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مصراوي Masrawy

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