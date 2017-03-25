تشيلسي يتحرك لمنع انتقال هازارد إلى ريال مدريد

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية استعداد نادي تشيلسي لتحسين عقد نجمه البلجيكي إيدين هازارد من أجل إقناعه بالاستمرار في ستامفورد بريدج وعدم الرحيل إلى ريال مدريد.

ويحصا هازارد على أجر يصل إلى 200 ألف إسترليني أسبوعيا، إلا أنه من المنتظر أن يحصل على زيادة ملحوظة في أجره في ظل رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته إلى جانب حارس الفريق ثيبوت كورتوا مع منح تشيلسي خاميس رودريجز وألفارو موراتا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ثقة نادي تشيلسي في استمرار هازارد مع الفريق خاصة أن اللاعب البلجيكي أعرب في الكثير من المناسبات عن سعادته الكبيرة بالعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وأبدى رغبة كبيرة في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع الفريق اللندني.