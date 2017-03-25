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داير يطالب جماهير إنجلترا بالتحلي بـ«الاحترام»

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داير يطالب جماهير إنجلترا بالتحلي بـ«الاحترام» داير يطالب جماهير إنجلترا بالتحلي بـ«الاحترام»

التحرير

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طالب لاعب توتنهام إيريك داير جماهير الإنجليزي بالتحلي بـ"الاحترام" في مباراة الأسود الثلاثة غدا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم على ملعب ويمبلي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأثارت الجماهير الإنجليزية الجدل في مباراة الأسود الثلاثة الودية أمام المنتخب الألماني يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز أبطال العالم بهدف نظيف في دورتموند، وذلك بعدما حرصوا على ترديد أغاني عدائية وتوجيه إشارات نازية تحقق فيها الشرطة المحلية حتى الآن.

وتعرضت لندن لهجوم إرهابي يوم الخميس الماضي، ومن المنتظر أن تعزز الشرطة من تواجدها في ملعب ويمبلي، ليطالب داير الجماهير بضرورة عدم الخروج عن النص حتى تمر المباراة بسلام.

وأوضح لاعب توتنهام أن الجماهير الإنجليزية رائعة بشكل عام حيث تذهب مع الفريق في أي مكان في العالم من أجل تشجيع اللاعبين، مشيرا إلى ضرورة توجيه الدعم للاعبين في النحو الصحيح مع احترام الفريق المنافس.

وأشار داير إلى أن لاعبي المنتخب الإنجليزي سيحرصون في مباراة الغد على إظهار الاحترام، وسيبذلون قصارى جهدهم لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدت العاصمة لندن يوم الخميس الماضي. 

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التحرير

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