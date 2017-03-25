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أوزيل: أرسنال يفتقد للثقة.. وألمانيا لا تستهين بأذربيجان

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أوزيل: أرسنال يفتقد للثقة.. وألمانيا لا تستهين بأذربيجان أوزيل: أرسنال يفتقد للثقة.. وألمانيا لا تستهين بأذربيجان

التحرير

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قال اللاعب الألماني مسعود أوزيل، إن أرسنال يمر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة وذلك بعدما خسر المدفعجية 4 مباريات من آخر 5 خاضها الفريق في جميع المسابقات، إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا بنتيجة مهينة استقرت على 10- 2 أمام بايرن ميونيخ وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشار أوزيل إلى أن مشكلة أرسنال الأساسية في الوقت الحالي هي فقدان الثقة، خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين بجودة عالية للغاية تؤهلهم للعودة إلى الطريق الصحيح من جديد.

وعن الشائعات التي تحوم حول مستقبله مع الفريق، أوضح اللاعب الألماني أنه يمتلك عقد ممتد حتى صيف 2018 مع أرسنال ومن الخطأ نقل شائعات عن رحيله في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيجلس مع إدارة النادي بنهاية الموسم الحالي لتحديد مصيره مع أرسنال.

وعن مواجهة أذربيجان غدا في تصفيات كأس العالم، أكد أوزيل بأن الماكينات لن يستهينوا بالخصم خاصة أن أذربيجان ترغب في تقديم مباراة كبيرة أمام بطل العالم، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك فرصة جيدة للغاية للتأهل إلى المونديال في ظل وجود فارق السبع نقاط مع الوصيف.

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التحرير

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