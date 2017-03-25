أصولها الإيرانية وحبها لـ«الحُسين».. لقطات في حياة زوجة بدرجة «سيدة أولى»

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عاشت في الظل طوال حياتها رغم ارتباطها بأكثر الرؤساء إثارة للجدل في تاريخ مصر، حيث لم ينسَ أصوله الصعيدية، فأراد لها أن تكون زوجة وأم فقط وليست "سيدة أولى"، ويظهر ذلك جليًّا من خلال صورها القليلة التي نجحت وكالات الأنباء والصحف في التقاطها لها أثناء تواجدها برفقة زوجها رئيس الجمهورية بالمناسبات الرسمية في أضيق الحدود.



إنها السيدة تحية محمد كاظم، زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأم أبنائه الخمسة: "منى، وهدى، وخالد، وعبد الحكيم، وعبد الحميد"، والتي نرصد عنها بعض اللقطات في التقرير التالي..



أصولها الإيرانية

لم تكن السيدة "تحية" مثارًا للجدل - غالبًا - إلا فيما يتعلق بأصولها الإيرانية، والتي امتدت لتأكيد البعض اتباعها المذهب الشيعي، حيث ولدت "تحية" في مارس عام 1920 لأسرة منحدرة من جد إيراني شيعي قادم من "أصفهان"، لكن والدها تاجر السجاد والشاي لم ينشأ في إيران ولم يكن شيعيًّا -على حد قول منى عبد الناصر- وإنما كان مصري النشأة، واستوطن مدينة طنطا مع غيره من الأسر ذات الأصول الإيرانية، وأنجب ابنته "تحية" في مصر.

ولعل ذلك الجدل الدائر حول أصل السيدة "تحية" كان سببًا في توجيه النقد للرئيس جمال عبد الناصر، حيث تساءل البعض: "كيف لرئيس جمهورية يدعو لوحدة وقومية عربية أن يتزوج امرأة من قومية أخرى؟".



زواجها من عبد الناصر

علاقتها باليوزباشي - آنذاك - جمال عبد الناصر جاءت من خلال الصداقة القوية التي جمعته بشقيقها ووالدها تاجر السجاد، حيث أحبته "تحية" وتمنت لو تقدم لخطبتها، وهو ما حدث بالفعل ولكن بعد وفاة والدها، فطلب يدها من شقيقها الذي وافق على الفور، وتزوجا في يونيو 1944، بعد خطبة استمرت خمسة أشهر وقتما كان عمره 25 عامًا وهي في الثانية والعشرين، واستمر زواجهما 26 عامًا، 8 سنوات قبل أن يصبح رئيسًا، و18 عامًا أخرى، لم تعرف فيهم لقب "السيدة الأولى"، الذي ابتدعته فيما بعد "جيهان السادات"، وإنما كان يرد اسمها في الأخبار بعنوان "السيدة الجليلة حرم رئيس الجمهورية''.

رغم عدم تدخلها في الشأن السياسي طوال فترة حكم زوجها، إلا أنها كانت بالنسبة له بمثابة الظهر والسند القوي الذي يفيض بالحنان فيعينه على مسؤوليته، وتشهد على ذلك خطاباتها الدافئة له وقت أن كان مشاركًا بحرب فلسطين، حيث الكلمات الرومانسية المفعمة بالقلق والخوف من أن يصيبه مكروه.

وعن علاقة الحبيبين أوضحت السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات مدى الاحترام الذي كان متبادلًا بينهما، فلم تكن "تحية" تخاطب زوجها أمام ضيوفه باسمه، بل دائمًا تناديه بـ "الريس"، كما كانت متواضعة وخجولة قليلة الكلام، لا تشارك مطلقًا في أي حديث سياسي، ولكنها اكتفت بحياتها كربّة منزل من الطبقة المتوسطة ترعى أولادها وتطبخ لهم بنفسها، حتى أن "عبد الناصر" كان يقول لأولاده: "أكل أمكم مفيش زيه".

وعن حياتها كزوجة للرئيس، قالت في مذكراتها التي كانت بعنوان "حياتي معه" وكتبتها بعد رحيل زوجها: "لقد عشت ثمانية عشر عامًا لم تهزني رئاسة الجمهورية ولا كونى زوجة رئيس الجمهورية، ولن أطلب منكم أي شىء أبدًا.. أريد أن يجهز لي مكان بجوار الرئيس لأكون بجانبه.. وكل ما أرجوه أن أرقد بجواره".

ليلة 23 يوليو 1952

لم تكن تجرأ على سؤاله عن وجهته فور خروجه من المنزل، ولكن في ليلة 23 يوليو عام 1952 اضطرت لتوجيه هذا السؤال: "أنت رايح فين؟"، بعدما وجدته يتأهب بزيه العسكري للخروج، على غير العادة، رغم عدم نومه لمدة يومين، فأجابها في هدوء: "أنا لم أكمل تصحيح أوراق كلية أركان حرب ويجب أن أنتهي من تصحيحها، سأذهب إلى الكلية ولن أرجع البيت الليلة، وانتظريني غدًا وقت الغداء"، ثم خرج وأمرها بالانتظار في الغرفة لوجود ضباط في انتظاره بالصالة.

بعد إلقاء بيان مجلس قيادة الثورة، أدركت "تحية" ما يحدث، وقالت: "أنا الآن عرفت أنه انقلاب عسكري ونجح. بس فين جمال؟ أريد أن أطمئن عليه"، وتابعت في مذكراتها : "كنت أبكي وبقيت جالسة حتى الصباح لم أدخل حجرة النوم"، إلى أن جاءها ثروت عكاشة في الصباح وهنأها وأبلغها أن عبد الناصر في القيادة العامة للقوات المسلحة.

عاد "عبد الناصر" إلى بيته فوجد زوجته باكية، لكنها لم تحدثه عما حدث في البلد أو عن خطتهم المقبلة، لكنها حدثته عن قلقها عليه أثناء سماعها دوي الرصاص في الشوارع، وعن سهرها طوال الليل في انتظاره.

علاقتها بالشيعة

الغريب أن سبب تأكيد البعض على اتباع السيدة تحية للمذهب الشيعي كان زوجها الرئيس جمال عبد الناصر، حينما وجه دعوة للإمام "موسي الصدر" لتناول الغداء معه في المنزل، وفوجئ به على المائدة يرفض أكل "الجمبري"، فسأله عن السبب ليقول: "نحن الشيعة عندنا الحلال والحرام والمكروه والجمبري يعد منها فلا نأكله"، فابتسم "ناصر" وقال له: "يعني أنت زي اللي عندي في البيت"، وقد روي هذه القصة أحد الجالسين علي نفس المائدة، وتسببت تلك الجملة في أن تنطلق شائعة عن زوجته تحية.

من جانبها أكدت ابنتها "منى" أن والدتها كانت على المذهب الحنفي على عكس معظم المصريين الذين هم على المذهب الشافعي، وقد عرفت ذلك من خلال طريقة الصلاة التي كانت تؤديها في المنزل، حيث وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة.



حبها للحسين

بين السيدة تحية ومسجد الحُسين علاقة شديدة الخصوصية، حيث اعتادت التردد عليه في أوقات فراغها بعد صلاة العشاء، برفقة حراسة محدودة لا تثير الانتباه في المسجد، وحتى بعد وفاة عبد الناصر واظبت على تلك العادة، فكانت تذهب إليه حزينة على فراق زوجها.

وحينما اشتدت الهجمة على زوجها في السبعينيات، ذهبت "تحية" إلى "الحُسين" وكشفت عن شخصيتها فتجمهر حولها الآلاف، وقالت لهم ما يُفهم منه أن عبدالناصر لن يموت، وأن الحملة عليه فاشلة لا محالة وفق رواية ابنها خالد.

وظلت عائشة على طيب ذكراه ترثيه بدموعها، إلى أن لحقت به في 25 مارس عام 1992، وتم تنفيذ وصيتها حيث دُفنت إلى جواره بمدفن "المنشية".