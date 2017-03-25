أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

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استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور، اليوم -السبت-، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات، وسجل البصل 7.50 جنيه، والبطاطس تراوحت بين 3 و4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر نحو ما بين نحو 1.25 و2.25 جنيها.

كما سجلت الكوسة نحو 3.75 جنيه، والفاصوليا 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة نحو 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، وفلفل ألوان سجل نحو 10 جنيهات كيلو، والقلقاس 6 جنيهات، والخيار البلدي 4 جنيهات، وبلغ سعر الثوم البلدي 14 جنيها، فى حين تباع أسعار الملوخية 3 جنيهات للكيلو.

فيما تباينت أسعار الفاكهة أيضًا، حيث سجل كيلو الليمون البلدي نحو 13 جنيها، وكيلو البرتقال البلدى ترامح ما بين نحو 3.50 و4 جنيا للكيلو، وكيلو اليوسفى سجل نحو 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الجوافة نحو 7 جنيها، والفراولة سجلت نحو 6 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الموز نحو 5 جنيها، والكانتلوب يباع بنحو 8 جنيها.