أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

Google+ Print
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقرت الخضراوات بسوق العبور، اليوم -السبت-، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات، وسجل البصل 7.50 جنيه، والبطاطس تراوحت بين 3 و4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر نحو ما بين نحو 1.25 و2.25 جنيها.

كما سجلت الكوسة نحو 3.75 جنيه، والفاصوليا 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة نحو 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، وفلفل ألوان سجل نحو 10 جنيهات كيلو، والقلقاس 6 جنيهات، والخيار البلدي 4 جنيهات، وبلغ سعر الثوم البلدي 14 جنيها، فى حين تباع أسعار الملوخية 3 جنيهات للكيلو.

فيما تباينت أسعار الفاكهة أيضًا، حيث سجل كيلو الليمون البلدي نحو 13 جنيها، وكيلو البرتقال البلدى ترامح ما بين نحو 3.50 و4 جنيا للكيلو، وكيلو اليوسفى سجل نحو 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الجوافة نحو 7 جنيها، والفراولة سجلت نحو 6 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الموز نحو 5 جنيها، والكانتلوب يباع بنحو 8 جنيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار