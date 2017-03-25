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تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

التحرير

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استقرت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -السبت-، حيث سجل سعر حديد المصريين نحو 10060 جنيهًا، وسجل سعر شركة حديد المعادى نحو 9150 جنيهًا، وسجل سعر حديد الجارحى نحو 9040 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد عز نحو 10100 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو 9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاى نحو 9605 جنيه.

وسجل حديد شركة المراكبى نحو 9 آلاف جنيها تسليم أرض المصنع.

كما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 905 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو 750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو 780 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو795 جنيهًا، وأسمنت التعمير800 جنيهًا للطن،وسجلت أسعار أسمنت – بنى سويف نحو725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو715 جنيهًا للطن، وسجل سعر اسمنت جنوب الوادى نحو720 جنيه.

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التحرير

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