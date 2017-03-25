اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 25 مارس

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم -السبت-، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك اتش اس بى سى ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيها، وسجل سعر البيع فى كلا من البنك المصرى الخليجى، وبنك بيريوس، وبنك كريدى أجريكول، وبنك مصر إيران للتنمية، ومصرف ابوظبى الاسلامى نحو 18.22 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيها.

وسجل سعر البيع فى كلا من البنك التجارى الدولى، وبنك البركة، وبنك بلوم، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والاسكان، والبنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك الاسكندرية نحو 18.17 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.07 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك قناة السويس نحو 18.15 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيها.

وثبت سعر البيع فى كلا من البنك الاهلى المصرى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك فيصل، ليسجل نحو 18.10 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها، وسجل سعر البيع فى البنك العربى الافريقى نحو 18.12 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.02 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد استقر سعر اليورو الأوروبي ايضا ليسجل نحو19.55 جنيهًا للبيع و19.38 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 22.67 جنيه للبيع، ونحو 22.43 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 18.25 جنيه للبيع و18.10 جنيه للشراء.