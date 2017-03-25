بالفيديو || ساموزين يكشف «خطأ كبيرًا في حياته» : «ندمان أوي»

سمر العشري

تحدث الفنان ساموزين عن تجربة فيلم «90 دقيقة»، الذي شاركته فيه البطولة الفنانة غاده عبدالرازق، مشيرا إلى أنه يشعر بالندم على قبول الفيلم، لذلك توقف لسنوات طويلة عن تقديم أي عمل سينمائي آخر.

وقال «ساموزين» في برنامج «دايرة الشر»، الذي يذاع على قناة «صدى البلد»: «ندمان أوي، وبقالي 9 سنين مش راضي أدخل فيلم تاني وأتعرض عليا كتير، بس لقيت أني عملت خطأ كبير في حياتي، لأني بكره الفشل، والنجاح استقلالية كبيرة جدًا، وأنا جريء في أفكاري وتصرفاتي وكل حاجة عملتها إلا الفيلم ده».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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