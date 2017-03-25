سحر نصر تغادر الي الاقصر لبحث الاستثمارات في الصعيد

كتب - طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، متوجهة إلى الاقصر لوضع حجر الاساس لفرع مجموع الاستثمار بمحافظة قنا.

ومن المقرر ان تلتقى الوزيرة بعدد من المستثمرين بالمحافظة، للتعرف على ابرز التحديات التي تواجههم والفرص الاستثمارية بالصعيد، في إطار توجه الوزيرة لزيارة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة واللقاء بمختلف المستثمرين.