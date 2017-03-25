أحمد مرتضى: الفرنسي آلان جيريس الأقرب لتولي قيادة الزمالك

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قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، إن هناك اجتماعًا لمجلس إدارة النادي اليوم السبت، لحسم تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق.

وشدد مرتضى على أن محمد حلمي وجهازه مستمرون في تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد في الفترة الحالية.

وأعلن المشرف على فريق الكرة عن أسماء المرشحين لخلافة محمد حلمي وهم الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب المالي، والأقرب لتولي قيادة الأبيض بعد تجميد النشاط الرياضي بمالي، ثم اجستو انستو البرتغالي، ومواطنه ريكارد سابينتو.

