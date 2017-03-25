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ماذا تعني هذه العلامة أعلى الأذن؟

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ماذا تعني هذه العلامة أعلى الأذن؟ ماذا تعني هذه العلامة أعلى الأذن؟

مصراوي Masrawy

ماذا تعني هذه العلامة أعلى الأذن؟

مصراوي -

يلاحظ البعض وجود ثقب في الجزء العلوي من الأذن، وهو ما يطرح تساؤلا حول سبب تكوين هذا الثقب في الأذن

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية فإن هناك بعض التفسيرات والإجابات التي تقلل من حيرة كثيرين حول وجود هذا الثقب.

تولد نسبة صغيرة جداً من الناس مع ثقوب صغيرة، بالكاد مرئية فوق آذانهم، فهم ليسوا بغرباء عنا أو بهم أمر غريب، بل هم شريحة فقط من البشر يولدون بشيء سيسمى تجويف الأذن وعلميًا يدعى preauricular sinus.

ببساطة، فإن هذا النوع من الثقوب يندرج تحت فئة التشوهات والتي كون موقعها في المنطقة التي يلتقي فيها ''الوجه" والغضاريف الأذن، ولقد وثق فان هيوزينجر في عام 1864، هذا النوع من الثقوب لأول مرة تحت مسمى الخلل الوراثي، والذي يمتلكه 50% من المصابين بالخلل في كلتا الأذنين، أما النصف الآخر فيمتلكه في أذن واحدة فقط، بحسب صحيفة الأنباء.

وفي حالة امتلاكك لأحد تلك الثقوب لا داعي للقلق فليس هناك أي ضرر من تلك الثقوب أو أي أمر مثير للريبة، ولكن هناك بعض الحالات التي تصاب فيها تلك الثقوب بالالتهابات والتي يستوجب حينها استخدام مضاد حيوي لا أكثر من ذلك.

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مصراوي Masrawy

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