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جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية على النموذج الثالث بنظام البوكليت فى جميع المواد الدراسية

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جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية على النموذج الثالث بنظام البوكليت فى جميع المواد الدراسية جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية على النموذج الثالث بنظام البوكليت فى جميع المواد الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحان تجريبى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2016-2017 بنظام البوكليت لتدريب الطلاب فعلياً على الامتحانات الجديدة، وقد أرسلت الوزارة منشور لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتعلميات وجداول الامتحان التجريبى للثانوية العامة.

وجاء فى المنشور بأن استكمالا للجهود المبذولة لتدريب الطلاب على النموذج الاسترشادى الثالث بنظام البوكليت فقد تقرر أن تتولى الوزارة إمداد المديريات بقرص مدمج CD للنموذج الاسترشادى الثالث فى جميع المواد الدراسية على أن تقوم كل مديرية تعليمية بطاباعتخ وتكليف موجهى المواد الدراسية بمتابعة تنفيذ ذلك فى كل إدارة تعليمية مع ضرورة تطبيق النموذج الاشترشادى الثالث على جميع طلاب الثانوية العامة بالمدارس وفقا للجدول المرفق.

 

وأكدت الوزارة بأن الهدف الأساسى من تلك التجربة هو أن يتعود وأن يألف الطلاب على الشكل الجديد للورقة الامتحانية قبل خوض الامتحانات الفعلية، وأكد المنشور بأنه سيتم رفع النموذج الاسترشادى الثالث مع بيان توزيع الدرجات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من تدريب الطلاب عليه.

وننشر جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية على نظام البوكليت لجميع المواد الدراسية .

– يوم الأربعاء 5-4-2017 اللغة العربية والتربية الدينية.

– يوم الخميس 6-4-2017 اللغة الاجنبية الثانية والاقتصاد.

– يوم الاثنين 10-4-2017 اللغة الاجنبية الأولى والتربية الوطنية.

– يوم الثلاثاء 11-4-2017 الفيزياء والتاريخ والإحصاء

– يوم الأربعاء 12-4-2017 الرياضيات البحتة “الجبر والفراغية”.

– يوم الثلاثاء 18-4-2017 الاحياء والرياضيات البحتة ” التفاضل والتكامل” والجغرافيا.

– يوم الأربعاء 19-4-2017 الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

– يوم الخميس 20-4-2017 الرياضيات التطبيقية “الديناميكا”.

– يوم الأحد 23-4-2017  الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.

وننشر صورة من جدول امتحانات الثانوية العامة التجريبية على نظام البوكليت فى جميع المواد الدراسية

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المصدر:مصرفايف

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