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صرف التموين بالنظام الجديد بداية من أول أبريل تعرف على المبالغ التى سيتم دفعها على كل بطاقة

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صرف التموين بالنظام الجديد بداية من أول أبريل تعرف على المبالغ التى سيتم دفعها على كل بطاقة صرف التموين بالنظام الجديد بداية من أول أبريل تعرف على المبالغ التى سيتم دفعها على كل بطاقة

قررت وزارة والتجارة الداخلية صرف المقررات بالنظاك الجديد وهو عبارة عن كيلو سكر بسعر 12 جنيه، وعبوة زيت 800 جرام بسعر 8 جنيهات، وكيلو أرز مقابل 6.5 جنيه ليكون إجمالى ثمن المقررات التموينية للفرد الواحد 26.5 جنيه والدعم المخصص للفرد الواحد على البطاقة التموينية 21 جنيه ويكون الفارق الذى سيتم دفعه للبدال التموينى لحصة كل فرد هى 5.5 جنيه.

نظام التموين الجديد ابريل 2017

وقد قامت وزارة التمين بعرض الفروق التى يتم دفعها للبقال أو البدال التموينى لكل بطاقة لكل البطاقات من بطاقة تحتوى على فرد واحد حتى بطاقة تحتوى على 15 فرد وننشر صورة من الفروق فى الأسعار التى يتم دفعها للبقال للحصول على المقررات التموينية على طل بطاقة حسب عدد الأفراد.

وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار توجيهات هامة وضرورية، وذلك للرقابة على البدالين وتجار الجملة لضبط وتوفير السلع التموينية، وكذلك التنبيه على أنه فى حالة وجود نقص فى أى سلعة يتم المتابعة مع فروع الجملة لتوفير تلك السلع وتبليغ الوزارة بها، وكذلك ضرورة قيام البدال بعمل مراجعة شهرية مع مكتب التموين التابع له فى نهاية كل شهر، وننشر صورة من توجيهات وتعليمات وزارة التموين بخصوص صرف التموين بالنظام الجديد.

قرار وزير التموين

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رئيس قسم الأخبار

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