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استعلم الآن عن مخالفاتك المرورية عن طريق الأنترنت ... تعرف على الخطوات

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استعلم الآن عن مخالفاتك المرورية عن طريق الأنترنت ... تعرف على الخطوات استعلم الآن عن مخالفاتك المرورية عن طريق الأنترنت ... تعرف على الخطوات

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين المصريين، وهي الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الانترنت، للتيسير عليهم والتخفيف عنهم لجهة الوقت والنفقات، حيث أصبح بمقدور كل مواطن معرفة جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها، عن طريق الأنترنت، وذلك عبر الدخول إلى موقع خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض، والطريقة سهلة وميسرة للاستعلام عن المخالفات المرورية، من أي مكان يكون فيه المواطن دون العناء بالذهاب إلى مكاتب المرور، التي تكون مزدحمة دائما، وهذه الخدمة تتيح لك الاطلاع على مخالفتك، بإدخال رقم رقم اللوحة المرورية.

واليكم الطريقة عبر الخطوات التالية:

  1. الدخول على الرابط المباشر للموقع الذي خصصته وزارة الداخلية للاستعلام عن المخالفات المرورية من هنا
  2. ادخل رقم اللوحة المرورية الخاصة بسيارتك، في خانة الرقم الخاص بالرخصة.
  3. يجب تحديد فيما إذا كانت اللوحة المرورية أو أنها بالحروف و بالأرقام.
  4. ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات المرورية.
  5. بعد تنفيذ الخطوات السابقة، سوف تظهر لك أجمالي المخالفات الخاصة بك.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار