موعد بدء تلقي طلبات التسجيل على حج القرعة 2017 والشروط

سمر العشري

إلى جميع المهتمين والراغبين بتأدية مناسك الحج أو العمرة لهذا العام فإننا نقدم لكم بدء موعد التقدم بطلب التسجيل والشروط المتوجب توفرها بالراغبين بالتسجيل، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن موعد بدء تلقي طلبات التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج القرعة والعمرة لهذا العام، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 18 مارس وحتى يوم 30 مارس 2017، وقد خصصت الوزارة موقعا رسميا خاص بالتسجيل على الحج والعمرة .

وأصدرت وزارة الداخلية التعليمات الخاصة بتقديم الطلب للتسجيل للحج والعمرة عبر الموقع الرسمي، والشروط الواجب توفرها وهي التالي:

ان تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول بتاريخ التقديم وحتى اتمام القرعة،

على المتقدم يجب أن يكون حاملا الجنسية المصرية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة للرجال، وعن 18 سنة للنساء، وفي حال كانت المرأة من غير محرم، يشترط أن لا يقل السن عن 25 سنة.

يستثنى من شرط السن الأطفال في حالة مرافقتهم لأحد والديهم.

ان يكون المتقدم الذي سبق أن أدى فريضة الحج من قبل، ان يكون قد مضى على حجه السابق خمس سنوات هجرية كاملة، باستثناء المرافق لانثى لم يسبق لها الحج إطلاقا، أو المرافق لوالديه.

على المسنين فوق سن 70 سنة مصاحبة مرافق لهم ، سواء كان ذكرا أو أنثى.

يتم تخصيص 10% من تأشيرات حج القرعة لأكبر المتقدمين سنا في كل محافظة.

وفي ذات السياق فقد حددت وزارة الداخلية الرسوم المتوجبة على حج القرعة وشروط الدفع، حيث يجب أن يدفع الفائز بالقرعة بعد ظهورها، وخلال 10 أيام كحد أقصى مبلغ 30 ألف جنيه، ويتم سداد الدفعة الثانية تحددها الوزارة لاحقا بعد اكتمال كافة الإجراءات، ويترتب على عدم سداد أي من الدفعتين في موعدها المحدد سيتم إلغاء تأشيرة الفائز بالقرعة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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