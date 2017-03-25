جنوب سيناء: نستهدف الوصول لـ33 مليون ليلة سياحية بحلول 2030

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قال المهندس الاستشاري كرم معوض مستشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتخطيط والاستثمار السياحي إنَّ نصيب مصر من السياحة العالمية لا يتعدى الـ1.3%,

وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم السبت، على هامش مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية"، إنَّ مدينة شرم الشيخ احتلت الصدارة في اجتذاب أعداد السائحين عام 2010، حيث شهدت خلال ذلك العام توافد 14.7 مليون سائح بدخل قومي ما يقرب من 12.5 مليار دولار ما يعادل 3,11% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من أربعة ملايين فرصة عمل مباشرة.

وأوضح معوض أنَّ محافظة جنوب سيناء تسعى لتحقق الرؤية التنموية لقطاع شرم الشيخ خلال عام 2030 بإقامة مراكز سياحية عالمية للوصول إلى 33 مليون ليلة سياحية علاجية فقط لتحقيق عائد اقتصادي يتعدى 5.9 مليار دولار وتوفير 150 ألف فرصة عمل وإقامة مركز عالمي للسياحة العلاجية.

وكشف معوض أنَّ الخطة تشمل إنشاء مدينة طبية متكاملة جنوب مدينة شرم الشيخ على مساحة أربعة آلاف فدان جنوب مدينة رأس محمد على ساحل البحر وجهة الولاية محافظة جنوب سيناء؛ بهدف توفير خدمة طبية متميزة لإصابات الملاعب والعظام والعلاج الطبيعي والفنادق ودعم المنتج السياحي وتنوعيه ووضع جنوب سيناء على خريطة السياحة العلاجية وجذب سياحة الأثرياء والمشاهير.

وأشار إلى أنَّه سيتم إنشاء مركز صحي للعلاج بالأعشاب الطبية على المساحة 20 ألف متر مربع؛ بهدف تنمية الاقتصاد المحلي للمدينة واستغلال الموارد الطبيعية والأعشاب الطبية بجنوب سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مركز بحوث لصناعة الدواء بمدينة سانت كاترين استغلالًا لطبيعة موقع المدينة وما يمتلكه من غطاء نباتي متنوع وسيشتمل المركز على المعامل المتنوعة ومناطق التجميع والحفظ والتخزين وقاعات التدريب وإلقاء المحاضرات.

وتابع: "نهدف أيضًا إلى إنشاء منتجع صحي علاجي بمنطقة حمام موسى على مساحة ستة آلاف متر مربع بمدينة طور سيناء؛ بهدف خلق كيان صحي علاجي تاريخي يحتوي على منطقة الحمام والـ 12 عينًا وأيضًا إنشاء منتجع صحي سياحي بمنطقة حمامات فرعون على مساحة 60 مترًا مربعًا جنوب مركز رأس سدر؛ بهدف استغلال ينابيع المياه الكبريتية الساخنة ذات الخصائص الكيميائية والبكتريولوجية والطبيعية التي أثبتت صلاحيتها في علاج الكثير من الأمراض منها الروماتويد والروماتيزم وحساسية الرئة وإصابات الملاعب".