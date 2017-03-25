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وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

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وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية وصول 63 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

التحرير

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وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "وادي الكرم" قادمة من روسيا وتحمل شحنة قمح تزن 63 ألف طن.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة الميناء، في بيانٍ له، اليوم السبت، إنَّه تمَّ تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها وبيان خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لتبخيرها لإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأكَّد الغندور زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات، لافتًا إلى أنَّ عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات.

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التحرير

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