مجند يحاول الانتحار عقب تسببه في مقتل ضابط بسوهاج

سمر العشري

حاول المجند المتسبب في وفاة الملازم أول شادي علاء الدين الحنفي العاصي، معاون وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، بطلق ناري بالخطأ، الانتحار، داخل معسكر قوات أمن سوهاج، عقب محاولته قطع شرايين يده، بـ"موس حلاقة"، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة قوات الأمن بقيام المجند "محمد نور الدين سلطان، 24 عامًا" من قوة إدارة قوات أمن سوهاج، ويقيم دائرة مركز ديروط، بأسيوط، "بإحداث إصابة بنفسه عبارة عن جرح قطعي سطحي بالرسغ الأيسر، وتم نقله للعيادة الطبية بالإدارة، وأجريت له الإسعافات اللازمة، بمعرفة طبيب الإدارة، وتم حجزه بالعيادة تحت الملاحظة وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

بسؤال المصاب، قرر بأنه يمر بحالة نفسيه سيئة، عقب علمه بوفاة الضابط المذكور، قام على إثرها بإحداث إصابته بآلة حادة "موس حلاقة"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جنح شرطية عسكرية، مركز سوهاج، لسنة 2017، وجارِ العرض على النيابة العسكرية بأسيوط.

وكانت مأمورية أمنية بقيادة الملازم أول شادي علاء الدين الحنفي العاصي، ضابط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تمكنت من ضبط "توك توك" قيادة "طه. ع"، وبرفقته "أحمد. ح"، وداخله كمية من "الحشيش" و4 شرائط "تامول"، أثناء ذلك خرجت طلقة بطريق الخطأ، من المجند المذكور، من القوة المرافقة، ما أدى لإصابة الضابط بطلق ناري، ونقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعي، وأجريت له عملية جراحية، وتحسنت حالته عقب ذلك، إلا أنه حالته تدهورت بشكل مفاجئ وتوفى.

المصدر:الوطن

شبكةعيونالإخبارية

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