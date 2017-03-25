برلماني يطالب بإنشاء فرع لأكاديمية الشرطة في المنيا

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طالب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بإنشاء فرع لأكاديمية الشرطة بمحافظة المنيا.

وقال أبو طالب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت إنه تقدم بطلب إلى وزير الداخلية، لإنشاء فرع لأكاديمية الشرطة بالمحافظة، للعمل على توفير الوقت والجهد على الطلاب وبصفة خاصة طلاب الصعيد، مشيرا إلى هؤلاء يقطعون مسافات طويلة جدا لإجراء الاختبارات والمقابلات والدراسة.

وأضاف عضو البرلمان، أنه أكد في طلبه أن إنشاء فرع للأكاديمية سيساعد على تنمية الصعيد، ويمكن توفير المساحة المطلوبة لإقامة هذا الفرع للأكاديمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.