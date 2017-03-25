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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا السبت، أن يسود طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 13 23

الإسكندرية 13 19

مطروح 11 21

بورسعيد 15 19

دمياط 15 20

بلطيم 13 20

الإسماعيلية 11 23

السويس 13 23

العريش 09 24

نخل 08 22

طابا 09 22

الطور 15 23

مرسى علم 18 27

الغردقة 16 25

شرم الشيخ 19 24

رفح 09 23

كاترين 06 19

سيوة 12 25

المنيا 12 23

الفيوم 13 24

رأس سدر 11 25

أبو سمبل 14 27

وسط الدلتا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 25

الأقصر 14 26

أسوان 15 28

شلاتين 18 26

حلايب 19 23

الوادي الجديد 14 26

قنا 14 27

نويبع 15 25

السلوم 10 20

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التحرير

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