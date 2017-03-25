«التضامن» تهدي غسالات وأدوات كهربائية لـ8 أسر نازحة من العريش

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سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية أدوات كهربائية لـ8 أسر مسيحية وافدة من العريش بشمال سيناء، وتم تسكينهم في مدينة الخصوص بهدف توفير كل احتياجاتهم المعيشية.

وقال فوزي القاضي وكيل وزارة التضامن إنه بناء على تعليمات المحافظ اللواء محمود عشماوي تم تسليم ثلاجة وبوتجاز وغسالة ومروحة، فضلا عن أثاث غرف نوم لكل أسرة بهدف توفير حياة كريمة لهم فى وطنهم دون تمييز.

وكان عدد من الأسر المسيحية قد نزحوا للقليوبية بسبب حالة الرعب والهلع بعد مقتل عدد منهم خشية على أرواحهم وأسرهم، وخاصة بعد أن وصلتهم رسائل تهديد مباشرة عبر هواتفهم المحمولة تحذرهم من البقاء بالمدينة وتطالبهم بالرحيل عن شمال سيناء.