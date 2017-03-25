فيديو.. ياسين التهامي يدعو الشعب لتحمل «الظروف الصعبة»

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قال الشيخ ياسين التهامي المنشد الديني، إنه مصاب بالاكتئاب منذ ثورة 25 يناير، موضحًا: «منذ ذلك الحين وأنا أشاهد شاشات التليفزيون، ولا أستطيع النوم إلا أوقات قليلة حينما يعطيني الله جرعة من الأمن والأمان».

وأضاف التهامي خلال لقائه أمس الجمعة مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء دي إم سي»، أن ثورة 25 يناير هي الأساس، وثورة 30 يونيو هي البناء، مشددًا على ضرورة وجود هدف لثمرة الوقت من أجل الصالح العام، داعيًا الشعب المصري إلى ضرورة الصبر والتحمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.