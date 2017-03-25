محافظ الإسكندرية: نقل المنكوبين من عقار المندرة إلى مساكن الإيواء

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أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بسرعة تسكين سكان عقار منطقة المندرة الذي انهار، أمس الجمعة، بعد إخلائه دون وقوع إصابات.

وكلف المحافظ الأجهزة المحلية بالتنسيق مع الأمن والحماية المدنية والإسعاف بالتوجه لمقر العقار المنهار رقم 5 الكائن بشارع مسجد عمرو بن العاص من شارع جمال عبد الناصر المندرة بحري، وذلك عقب تلقى حي ثان المنتزه إشارة بسقوط العقار المذكور للاطمئنان على حالة سكان العقار والعقارات المجاورة.

من جانبه أوضح عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثان، أنه تبين من المعاينة انهيار العقار المذكور المكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية قديم بالكامل وكامل المرافق حتي سطح الأرض وذلك بعد إخلاء العقار قبل الانهيار من السكان دون المنقولات كما تبين عدم وجود أي إصابات بالسكان.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسكين الأسر المتضررة بمساكن الإيواء المخصصة والكائنة بقرية الموحدين وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، كما تم استدعاء كافة أجهزة المرافق وذلك لفصل الخدمات واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.

وأشار إلى أنه تم معاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وتبين وجود بعض الأضرار البسيطة بالعقار الملاصق للعقار المنهار من الجهة الجنوبية وهو العقار رقم (3)، وتم عمل تقرير بحالة العقار لعرضه على اللجنة المختصة وعمل محضر إخلاء للسكان دون المنقولات، وإبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار والعقارات المجاورة والملاصقة للعقار المنهار.

ولفت إلى أن وحدة الإيقاف والإزالة والحملة الميكانيكية بالحي اتخذت اللازم لرفع التراكمات وفتح الشارع، كما قامت إدارة بحوث الإسكان بحصر موقف الأسر المتضررة لعرضها على إدارة بحوث الإسكان بالمحافظة لعمل اللازم.