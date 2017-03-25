أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسامة كمال يفوز بجائزة أفضل إعلامي في «احتفالية المحور»

Google+ Print
أسامة كمال يفوز بجائزة أفضل إعلامي في «احتفالية المحور» أسامة كمال يفوز بجائزة أفضل إعلامي في «احتفالية المحور»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حصل الإعلامى أسامة كمال بجائزة أفضل إعلامى، بناء على تصويت الجمهور في الاستفتاء الذي أقامته قناة «المحور» بمناسبة مرور 15عامًا على انطلاقها.

وكرم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قنوات «المحور»، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار المحور، الذي أقيم أمس الجمعة، بدار الأوبرا.

 من جانبه عبر كمال عن سعادته بالجائزة والتكريم خصوصا أنه جاء بناء على تصويت الجمهور.

وقال كمال: «طبعا إن المحور تختار مذيع من خارج القناة، فده منتهى الحيادية والنزاهة، أنا شاكر هذا التكريم، وشرف كبير لى أن أكون موجود وسط هذا الجمع الكبير من النجوم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل