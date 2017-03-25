أسامة كمال يفوز بجائزة أفضل إعلامي في «احتفالية المحور»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حصل الإعلامى أسامة كمال بجائزة أفضل إعلامى، بناء على تصويت الجمهور في الاستفتاء الذي أقامته قناة «المحور» بمناسبة مرور 15عامًا على انطلاقها.

وكرم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات «المحور»، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار المحور، الذي أقيم أمس الجمعة، بدار الأوبرا.

من جانبه عبر كمال عن سعادته بالجائزة والتكريم خصوصا أنه جاء بناء على تصويت الجمهور.

وقال كمال: «طبعا إن المحور تختار مذيع من خارج القناة، فده منتهى الحيادية والنزاهة، أنا شاكر هذا التكريم، وشرف كبير لى أن أكون موجود وسط هذا الجمع الكبير من النجوم».