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«طفلة البامبرز» المغتصبة تدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة

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«طفلة البامبرز» المغتصبة تدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة «طفلة البامبرز» المغتصبة تدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة

كشف مصدر طبي بمستشفى بلقاس، في محافظة الدقهلية، عن نقل الطفلة «جنا»، التي تعرضت للاغتصاب، إلى غرفة العمليات؛ حيث أصيبت في منطقة المهبل، بالإضافة إلى جرح قطعي في غشاء البكارة.
 
وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد بتحرير «نهى. ص. س. أ» 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية دملاش، محضر، تتهم فيه «إبراهيم. م. أ» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها «جنا»، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج. 
 
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيا.
 
وأكد مصدر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات، أن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.
 
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر طبي بمستشفى بلقاس، على أن الطفلة في حالة خطرة، ومصابة بنزيف حاد في المهبل، وتم وضعها تحت الإشراف الطبي.
 
المصدر:فيتو

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رئيس قسم الأخبار