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مفاجأة - بعد أخبار الزواج... هكذا قدّم عمرو دياب الخاتم الى دينا الشربيني

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مفاجأة - بعد أخبار الزواج... هكذا قدّم عمرو دياب الخاتم الى دينا الشربيني مفاجأة - بعد أخبار الزواج... هكذا قدّم عمرو دياب الخاتم الى دينا الشربيني

أثارت الأخبار المزعومة عن زواج النجم بالفنانة دينا الشربيني أخيراً عاصفة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، من دون ظهور ردود أفعال واضحة من قبل أصحاب العلاقة تأكيداً ولا نفياً.
 
وكانت بداية الأخبار خلال تحضيرات دياب والشربيني لعمل فني، قبل أن تثار مرة أخرى بعد تواجد دياب في حفل عيد ميلاد الممثلة الشابة بحضور بعض الفنانين ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
 
وبرز اليوم خبر جديد قد يكون هو سبب الشائعات او الأخبار، إذ قدم "الهضبة" خاتماً ذهبياً للشربيني كهدية بمناسبة عيد ميلادها، وفق الاعلامية غدير حسان عبر برنامجها "راديو سكوب".
 
يشار الى أن زينة عاشور زوجة دياب حذفت جميع صوره من على صفحتها الشخصية في تطبيق "إنستغرام".
 
المصدر:مجلة لها

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رئيس قسم الأخبار

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