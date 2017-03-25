برلماني: لا توجد صحة في مصر.. والقطاع الخاص مكلف للمواطن الفقير

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أكد عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لم يحل أي مشكلة تقدمت بها اللجنة إليه، سواء على صعيد الأدوية أو المحاليل أو قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة تتلقى مئات الشكاوى من المواطنين في عدم توافر الدماء والأطباء والأدوية.

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد» الذي يقدمه الإعلامي مجدي طنطاوي، على قناة «العاصمة»، أن المستشفيات الحكومية غير موجود بها أي أجهزة، و«القطاع الخاص مكلف للمواطن البسيط، والحمل كله عليه.. وأنا قدمت بيانات عاجلة جدًا لوزير الصحة».

وتابع: «نلتمس العذر أحيانًا بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكن نقوم بتقديم بيانات عاجلة، لكي نقدر على تقديم استجوابات، وكل الأعضاء في اللجنة يستخدمون أدواتهم البرلمانية لخدمة المواطن».