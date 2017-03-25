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فيديو| إحدى أهالي منشية ناصر: رئيس الحي هددنا بهدم العشش.. ونطلب «الحماية»

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فيديو| إحدى أهالي منشية ناصر: رئيس الحي هددنا بهدم العشش.. ونطلب «الحماية» فيديو| إحدى أهالي منشية ناصر: رئيس الحي هددنا بهدم العشش.. ونطلب «الحماية»

التحرير

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قالت أم حمادة، إحدى أهالي منشية ناصر، بالقاهرة، إن الأهالي قاموا بوقفة أمام الحي للمطالبة بشقق بديلة عن «العشش» كي لا يعطلون الموظفين عن أداء أعمالهم، مضيفة أنهم «نزلوا بكل ذوق وأدب واحترام ورفعوا لافتات ضد رئيس الحي».

وأضافت أم حمادة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت » على قناة «التليفزيون العربي»: «الضباط جائوا إلينا، وقالولنا هنشكل لجنة، وأي حد معاه مستند هنديله شقة، وأحنا كلنا من الكلام ده كتير، والناس في الحي بتضحك علينا»، مضيفة: «رئيس الحي يهددنا، ويطالبنا بهد العشش، وأطالب بتتدخل النائب العام لكي يحمينا منه».

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التحرير

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