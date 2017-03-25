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عملية جراحية عاجلة لـ«طفلة البامبرز» بعد اغتصابها

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عملية جراحية عاجلة لـ«طفلة البامبرز» بعد اغتصابها عملية جراحية عاجلة لـ«طفلة البامبرز» بعد اغتصابها

التحرير

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كتب - كارم الديسطي 
قال الدكتور عبدالله مرعي، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى بلقاس العام في الدقهلية أنه قام إنه أجرى جراحة عاجلة للطفلة جنا البالغة من العمر عاما وثمانية أشهر، بعد اغتصابها، مشيرا إلى أن حالتها الصحية استقرت إلى حد كبير.

وذكر الطبيب في تصريحات لـ"التحرير" اليوم السبت، بأن الطفلة نقلت إلى المستشفى بإصابة بالغة في منطقة المهبل وجرح قطعي في غشاء البكارة، مضيفا أنه أصر على إجراء الجراحة للطفلة بنفسه بسبب الحالة السيئة لها، وتم عودة وضع المهبل إلى طبيعته، بعد إجراء العملية ووقف النزيف.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد بتحرير «نهى. ص. س. أ»، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية دملاش، محضرا تتهم فيه «إبراهيم. م. أ» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها «جنا»، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على أثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج. 

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، واعترف بأنه استدرج الطفلة، في أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيا وأنها كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.

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التحرير

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