بالفيديو || مشاجرة عنيفة بين مصري وسعودي و5 سوريين بسبب خلاف على الكاشير

سمر العشري

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص أمام أحد المتاجر بجدة، بسبب أولوية وقوف كل منهم على الكاشير للحساب بعد الانتهاء من التسوق.

وبحسب المصادر، أن المشاجرة وقعت بين 7 أشخاص "مصري وسعودي و5 سوريين" حيث تلقى الهلال الأحمر السعودي بجدة بلاغًا عن الواقعة، وتعرض 6 أشخاص لإصابات متفاوتة، وبعد وصول فرقتين إسعافيتين برفقة دوريات الأمن، تم نقل 3 من المصابين إلى مستشفى الملك فهد، فيما عولج الباقون في الموقع.

وبحسب موقع "سبق" أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص، وحيث شارك في العراك أشخاص بزي حراس أمن، مستخدمين العصي، والتف عدد منهم حول شخص ألقى على الأرض وانهالوا عليه بالضرب.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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