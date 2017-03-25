البحوث الفلكية تكشف مفاجأة في زلزال العاشر من رمضان

سمر العشري

قال الدكتور عوض حسوب رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إن الزلزال الذي ضرب منطقة شمال شرق العاشر من رمضان اليوم الجمعة هو الخامس على التوالي بالمنطقة، والزلزال الأول وقع يوم 5 يناير وكانت قوته 3.7 درجات، والثاني 16 يناير والثالث 23 يناير، والرابع 25 يناير، والخامس اليوم 24 مارس.

وأضاف رئيس قسم الزلازل، في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه يتم إجراء دراسات منذ آخر زلزال ضرب المنطقة لمعرفة الأسباب، مشيرا إلى أن زلزال اليوم قوته 3.3 على مقياس ريختر.

وأكد أن المعهد يجري دراسات موسعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسات تاخد وقتا طويلا ولن تنتهي في ليلة وضحاها، لافتا إلى أنه توجد بعض المناطق تنشط في وقت معين لمدة أسبوع وتمتد إلى شهر وترجع إلى حالتها الطبيعية من جديد.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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