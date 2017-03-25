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إصابة 11 مجنداً في اشتباكات الشرطة والأهالي بالأقصر

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إصابة 11 مجنداً في اشتباكات الشرطة والأهالي بالأقصر إصابة 11 مجنداً في اشتباكات الشرطة والأهالي بالأقصر

أصيب 11 مجندا فى اشتباكات الأهالى والأجهزة الأمنية بقرية العديسات بالأقصر على خلفية إسلام فتاة قبطية.
 
وقال الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق الإسعاف، إنه دعم المنطقة بـ25 سيارة إسعاف تحسبا لحدوث أى اشتباكات كإجراء احترازى مشيرا بأن عدد الإصابات حتى الآن 11 مجندا من قوات الأمن وليس هناك أى إصابات فى الأهالى.
 
ومن جانب آخر، عقد محمد بدر محافظ الأقصر وبرفقته اللواء عصام الحملى مدير الأمن والطيري حسن عضو مجلس النواب عن المركز جلسة عرفية ضمت مجموعة من الأهالي وكبار العائلات من الطرفين لتهدئة الموقف.
 
تعود وقائع القضية بالأمس عند دخول المواطن "ج.خ" بقرية العديسات قبطى على حجرة ابنته "أميرة" وجدها تقوم بأداء صلاة المسلمين ما أثار حفيظة والدها وأشقائها وأبناء عمومتها وقاموا بتعذيبها.
 
وعندما علم أهالى القرية قاموا بالتجمع أسفل منزل والد الفتاة، مطالبين بضرورة إنقاذها من أبناء عمومتها وتسليمها لهم.
 
المصدر:صدي البلد

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