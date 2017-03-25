من هو العراقي الذي سلّم فريد شوقي لــ''العقيد الصباح'' رئيس عصابة الفودو ؟

سمر العشري

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على جميع المتهمين في قضية مقتل فريد شوقي، مدير التسويق بإحدى شركات العقارات، وهم ثمانية متهمين، أمرت النيابة العامة بحبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات – بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، لـ "مصراوي"، إن عراقي الجنسية من بين المتهمين يُدعى دريد عبداللطيف السمرائي، تم ضبطه، كان موردًا لجميع صفقات المخدرات و"الفودو" التي عقدها المتهم "الصباح أحمد زكي"، عقيد متقاعد، والمجني عليه فريد شوقي.

وأمرت النيابة العامة صباح اليوم، الخميس، بحبس جميع المتهمين المضبوطين فيما، نشرت إدارة الانتربول التابعة لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، نشرة حمراء بالتنسيق مع السعودية، لسرعة ضبط وإحضار، العقيد الصباح، عقب هروبه في اليوم التالي لارتكاب الواقعة.

أكدت تحريات اللواء ابراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن المتهم دريد، كان المورد الرئيسي لجميع صفقات "الفودو" التي تم جلبها من الصين وبلاد أخرى، وتم تسليمها للعصابة التي ترأسها العقيد الصباح.

ولفت المصدر، إلى أن سبب الخلاف الذي نتج عنه مقتل فريد شوقي، الرجل الثاني في العصابة، طمعه في إنهاء الصفقة لصالحه، وتعاقده مع العراقي على إتمامها، وبيعها لحسابه بمبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وفور علم العقيد الصباح، أخبر دريد بما حدث دون معرفته، وتم عقد جلسة عرفية، اعترف فيها فريد شوقي، بإنهاء الصفقة لصالحه ووعدهم برد المبلغ غير أنه راوغ باقي المتهمين وحاول الهرب منهم، الأمر الذي تسبب في مقتله عقب تلقيه ضربه في الرأس بمؤخرة مسدس أحدهم.

وتابع المصدر، أن المتهم "دريد" يتنقل بين عدة دول مثل الصين ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في مصر منذ فترة 6 سنوات بأحد الكمبوندات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

أمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة ضبط جميع المتهمين.

وقامت القوات برئاسة العميد محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد حامد، مفتش مباحث أكتوبر، بوضع خطة محكمة، لضبط المتهمين وتم نشر عدة أكمنة على الأماكن التي يترددون عليها، ونجحت قوة برئاسة الرائد مجدي موسى، رئيس مباحث أكتوبر أول في إلقاء القبض على المتهمين؛ وتبين أنهم كل من، عبده تيتا، ومصطفى سينا "بودي جاردات" و6 متهمين آخرين.

وأمرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة محمد يسري، بحبس 8 متهمين في واقعة خطف ومقتل المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الخطف والقتل والاتجار بالمخدرات.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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