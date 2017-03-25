بالصور || طوارئ في مطار القاهرة بسبب مقذوف ناري بطائرة مصر للطيران

سمر العشري

أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم حالة الطوارئ القصوى؛ لكشف لغز العثور على مقذوف نارى فى وحدة إشارة ضوئية فى الهيكل الخارجى لطائرة مصرية كانت قادمة من هولندا أثناء إعدادها للإقلاع إلى الأقصر، حيث تم سحبها لهنجر الصيانة لإصلاحها.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء إعداد طائرة لمصر للطيران من طراز بوينج 737 والقادمة من رحلة من أمستردام للإقلاع إلى الأقصر، فوجىء قائدها بحدوث عطل فى وحدة إشارة ضوئية فى جسم الطائرة من الخارج، والتي ترسل إشارات ضوئية خلال رحلتها وتم استدعاء فريق فنى لفحص الوحدة وإصلاح العطل وتبين وجود ثقب لمقذوف نارى أدى للعطل، وتم إخراج المقذوف وعلى الفور تم إبلاغ رجال الأمن حيث تم إعلان حالة الطوارئ وتوجهت القيادات الأمنية إلى موقع الطائرة.

وأكدت المصادر حرص اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة والقيادات الأمنية على التوجه إلى الطائرة، حيث تم سحبها من جيت 3 والمخصص لرحلة الأقصر ووضعها فى موقع بأرض المهبط بعيدا عن صالة الركاب. وقام رجال البحث الجنائى والأدلة الجنائية بفحص الثقب، حيث اشتبهوا فى أن يكون الطلق النارى منذ فترة وسيتم مراجعة عدد من الأطقم الذين علموا على الطائرة للتعرف على موعد هذا الطلق النارى وترجيح زمن ومكان حدوثه إما فى مصر أو فى مطار خارجي، خاصة وأن الثقب فى مكان مرتفع قد يكون مصدره من موقع مرتفع وتم التحفظ على الطائرة لحين انتهاء التحقيقات قبل سحبها إلى هنجر 8000 والخاص بالصيانة وإصلاح الثقب والإشارة الضوئية المعطلة قبل عودتها للخدمة مرة أخرى.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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