4 عوامل تشكل ضررا على صحتك تجعلك تتوقف عن ارتداء "الشبشب"

سمر العشري

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من العوامل التى تشكل ضررا على صحتك وتجعلك تتوقف عن ارتداء الشبشب وتتضمن الآتى:

1. إنهاك المفاصل وعضلات الجسم :

فإن ارتداء الشبشب يبدأ مع آلام فى الكاحل، وعند ارتدائه ليوم كامل يسبب آلام الكعب وتشققات القدم والتهاب الأوتار.

2.بطء خطواتك :

ارتداء الشبشب من العادات السيئة والضارة التى تجعلك تأخذ خطوات أصغر، لأنها يمكن أن تؤدى إلى آلام فى الركبة.

3.يسبب بثور وقروح بين أصابع القدم :

فإن ارتداء الشبشب يمكن أن يسبب قروح وبثور بين أصابع القدم، لأنه يخلق بيئة خصبة للبكتيريا من الهواء.

4.الضغط على العمود الفقرى :

فإنه يشكل ضغطا كبيرا على العمود الفقرى ويؤثر على وضع الجسم والهيكل العظمى، لذا فإن ارتداء الأحذية المسطحة بانتظام يمكن أن تسبب آلام الظهر.

كما ذكر التقرير أن ارتداء الأحذية المغلقة هى الأفضل لصحة قدميك وتدعم ظهرك، كما أنها تحمى من الخبطات أو السقوط وتمنع من وصول الأوساخ الموجودة على الأرض أو المسامير من الوصول إلى أصابع قدميك وحدوث جروح.

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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