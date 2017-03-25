المدافعون يستولون على «الأكثر مشاركة» في الدوري الإنجليزي

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يعد الدوري الإنجليزي، هو الأقوي ضمن الـ5 دوريات الأوروبية الكبرى، نظرا لما يقدمه لاعبيه من مستويات رائعة، ومن يتمكن من خوض جميع مبارياته مع فريقه بشكل اساسي، يستطيع أن يلفت الأنظار اليه بشدة.

والفريق الذي يريد حصد أكبر عدد من النقاط لتحقيق البطولات، يستقر بشكل دائم على عدد من اللاعبين يخوض بهم المعركة طوال المسابقة، ودائما ما يحظى المدافعين بأكبر عدد من المشاركة في المباريات.

«التحرير» تقدم لكم في التقرير التالي أكثر اللاعبين مشاركة مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي حتي الآن:

بن مي (بيرنلي)

جاء الأمريكي، بن مي، مدافع فريق بيرنلي، ضمن أكثر اللاعبين مشاركة مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خاض 29 مباراة مع الفريق، تمكن فيهم من تسجيل هدف وصنع آخر.

يذكر أن بيرنلي يحتل المركز الـ13 في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة.

جاريث ماكولي (وست بروميتش ألبيون)

استطاع الأيرلندي، جاريث ماكولي، مدافع فريق وست بروميتش، أن يشارك في 29 مباراة هذا الموسم مع الفريق، ليكون ضمن أكثر اللاعبين مشاركة مع فرقهم في البريميرليج، كما نجح في إحراز 6 اهداف، وصناعة هدف.

ويأتي بروميتش في المركز الثامن بجدول البطولة، برصيد 43 نقطة.

سيزار ازبيليكويتا (تشيلسي)

شارك المدافع الإسباني ازبيليكويتا، في 28 مباراة خاضهم فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي حتي الآن، لينضم اللاعب إلى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع أنديتهم هذا الموسم، وخلال الـ28 مباراة نجح اللاعب في صناعة هدفين.

ويحلق تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة.

مايكل كين (بيرنلي)

نجح الأمريكي، مايكل كين، مدافع فريق بيرنلي، في الانضمام إلى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البريميرليج مع أنديتهم، بعدما خاض النادي 29 مباراة، شارك كين في جميعهم، وتمكن فيهم من إحراز هدفين، وصناعة هدف.

ستيف كوك (بورنموث)

تمكن الإنجليزي، ستيف كوك، مدافع فريق بورنموث، من الدخول ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الدوري الإنجليزي، حيث خاض بورنموث في الدوري 29 مباراة شارك فيهم كوك، وتمكن من تسجيل هدفين.

واستطاع برنموث أن يحصد 33 نقطة، ويحتل المركز الـ11 بجدول الدوري.

بن جيبسون (ميدلزبره)

تواجد الإنجليزي، بن جيبسون، مدافع فريق ميدلزبره، في جميع مباريات بورنموث بالدوري، حيث خاض الفريق 28 مباراة، تمكن فيهم جيبسون من إحراز هدف وحيد.

وخلال الـ28 مباراة، جمع ميدلزبره 22 نقطة، ليحتل بهم المركز الـ19 في الدوري الإنجليزي.